Marko, echtgenoot Richard Groenendijk, laat man oppakken die anti-homoteksten schreeuwt in centrum Rotterdam

Senda liep met zijn moeder net langs de Burger King toen hij de man tekeer hoorde gaan. ,,Hij gilde uit naam van het geloof dat homoseksualiteit smerig is en de hele maatschappij door homo's wordt ontwricht. Mensen mogen geloven wat ze willen. Als mensen over het geloof willen praten, prima. Maar deze kerel stond gewoon met een microfoon midden op de dag haat te zaaien’’, zegt Senda. ,,Het was de eerste keer dat ik dit zo expliciet hoorde. Als ik met mijn moeder over de Lijnbaan loop dan wil je toch niet met zoiets geconfronteerd worden?’’

Senda belde direct de politie met het verzoek om bij de man langs te gaan. ,,Gelukkig hoorde ik van de politie dat meerdere mensen aanstoot aan hem hadden genomen. Ze kwamen en hebben de man meegenomen.’’

Een politiewoordvoerder bevestigt de aanhouding. ,,Agenten troffen op de Lijnbaan een man aan die met een speaker en microfoon over Jezus en God sprak. Twee mensen ter plekke hebben gezegd dat ze discriminerende uitingen hadden gehoord. De man is uiteindelijk aangehouden voor discriminatie.’’

Quote Marko is niet iemand die gelijk op de barricades springt als er wat is. Hij is eerder wat introvert Richard Groenendijk

Groenendijk laat weten heel erg trots te zijn op zijn man. ,,Marko is niet iemand die gelijk op de barricades springt als er wat is. Hij is eerder wat introvert. Maar dat hij dit doet, vind ik geweldig. Het moet maar eens afgelopen zijn met die haat.’’ De post op Instagram die Groenendijk over het voorval plaatste leverde binnen korte tijd honderden steunbetuigingen op. ‘We zijn allemaal gewoon mensen. Gewoon iedereen hoe hij of zij is. Goed van je Marko.’

Richard Groenendijk is in 2019 getrouwd met Marko Senda. Ze leerden elkaar kennen via internet.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

