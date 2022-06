Mark wachtte halfjaar op aansluiting supersnel internet, maar kan nog niet alle diensten gebruiken

Aanleg glasvezel­ka­bel loopt als een trein: ‘Mopperen? Dit kost 50 miljoen en het is dus géén publiek geld’

De glasvezelaanleg in de Hoeksche Waard loopt voorspoedig. Ondanks de onrust rondom de komst van de paarse rol en de kosten die eraan verbonden zitten als je later pas aan wil sluiten, is er tot nu toe ruim voldoende animo voor om de kosten voor de aanleg te dekken. ,,Want dat kost vijftig miljoen en dat is géén publiek geld.”

