Mark liet alvast een heuse kampioens-tattoo zetten: ‘Geen enkele twijfel dat het nog fout gaat’

Geervliet viert verkrijgen stadsrech­ten (642 jaar geleden)

In het oude centrum van Geervliet werd dinsdag flink gevlagd om te vieren dat het 642 geleden is dat het stadsrechten kreeg. Waar Spijkenisse zich vaak ten onrechte een stad noemt, is het 1759 inwoners tellende plaatsje ernaast dat wél. En dat wilden de bewoners dinsdag tonen ook.