Nog ‘even’ naar Australië tot haar volwassen leven zou beginnen, maar Marion woont er nu al acht jaar

Geparkeer­de auto's in Rotterdam-Oost in brand gevlogen

In de nacht van donderdag op vrijdag is rond 01.30 uur een BMW die aan de Berlagestraat in Rotterdam-Oost geparkeerd stond in de brand gevlogen. De voorkant van de wagen is uitgebrand. Een Fiat die daarnaast stond, vatte ook vlam en raakte zwaar beschadigd.