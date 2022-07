Margreet voelt zich gevangen op het eiland, en ze is niet de enige: ‘Er is hier niets te doen’

Jan (87) vreest straling van kabels onder zijn huis: ‘Dit kan onze dood worden, we zijn allebei hartpa­tiënt’

87 jaar oud is ‘ie, maar Jan van Vliet heeft nog steeds de vechtlust van een jonge hond (‘maar dan wel een klein keffertje hoor’). Nu hij vermoedt dat er door de aarde onder zijn tuin is geboord voor de aanleg van hoogspanningskabels is hij des duivels. ,,Wat denk je van de straling? Dit kan onze dood worden!’’

20 juli