Margreet ving met haar gezin al dertig crisiskinderen op: ‘Als wij het niet doen, wie dan wel?’

Jessie bloeit na moeilijke tijd op bij Annemieke, maar er zijn veel te weinig gezinshui­zen zoals die van haar

Veel kinderen die uit huis worden geplaatst, komen terecht in een jeugdinstelling. Jessie noemt het ‘een traumatische ervaring’. De laatste jaren groeide hij op in het huis van Annemieke Hollestelle. Zij heeft een gezinshuis, een kleinschalige opvang voor jongeren die met jeugdzorg in aanraking komen. Er is één probleem: er heeft bijna niemand van gehoord. ,,Dat is zo jammer.”