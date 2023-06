Mannen met reuma hoeven niet te stoppen met medicatie als ze kind willen: ‘Sperma blijft goed’

Uitbrei­ding Hospice Hoeksche Waard een feit: ‘Sinds enkele jaren werd tekort aan bedden steeds nijpender’

Er is lang naar uitgekeken om Hospice Hoeksche Waard Zorg in Zuid-Beijerland te kunnen uitbreiden om beter aan de groeiende vraag naar palliatieve zorg te voldoen. Inmiddels is het zover en beschikt de zorginstelling over negen gastenkamers