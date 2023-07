Man vliegt in de brand door steekvlam uit haard in Spijkenisse

Dordtse Brigitte Sleeking schoot Nederland­se waterpolo­vrou­wen naar wereldti­tel: ‘Onbe­schrij­fe­lijk’

Met een vastberaden genomen strafworp schoot Brigitte Sleeking de Nederlandse waterpolovrouwen na 32 jaar naar de wereldtitel in de eindstrijd tegen Spanje. De 25-jarige Dordtse was in het Japanse Fukuoka één van de belangrijke pijlers van het ongelooflijke Oranje-succes, tot grote trots van thuisfront en andere betrokkenen.