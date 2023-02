Man verwondt vrouw na ruzie op straat in Rotterdam-Feijenoord: ‘Vermoedelijk conflict in relationele sfeer’

Een man heeft donderdagochtend een vrouw verwond in de Slaghekstraat in Rotterdam-Feijenoord. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Ze verkeert niet in levensgevaar. De politie vermoedt dat onenigheid in de relationele sfeer de oorzaak is van de ruzie tussen de twee.

De politie kreeg even voor 7.00 uur een melding van een steekpartij in de straat. Eenmaal aangekomen troffen agenten een verwonde vrouw aan. Volgens getuigen was ze zwaar overstuur. Op straat lag een plas bloed en kleding. De straat werd daarna afgezet.

Ook is een mes aangetroffen en in beslag genomen, maar het is onduidelijk of de vrouw daadwerkelijk met het steekwapen is verwond. ,,Dat proberen we nu uit te zoeken”, zegt een woordvoerder.

De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

