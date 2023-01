Man overleden na bedrijfsongeval in de Rotterdamse Waalhaven

Reusachti­ge oehoe brengt vogelaars in extase in Lage Bergse Bos: ‘Dit is écht een next level uil’

Die kop met indringende ogen, klauwen zo groot als mensenhanden. Boswachter Jonathan Leeuwis durfde niet te dromen dít mee te maken, maar ineens stond hij oog in oog met een oehoe in ‘zijn’ Lage Bergse Bos. ,,Wat is dit kicken.’’

19 januari