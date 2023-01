Man (69) zwaargewond na schietpartij in Rotterdam-Kralingen

Ben ik nog de enige die coronaprik komt halen? Nee hoor! Zo staat het ervoor op de prikloca­ties

Nog steeds komen twee- tot drieduizend mensen in de week in de Rotterdamse regio langs om zich (nogmaals) te laten vaccineren tegen corona. De GGD heeft daarvoor op dit moment twaalf locaties in de omgeving - een afspraak is niet nodig - en vanaf volgende week zelfs veertien. Daardoor lijkt het soms of iemand de enige is die een prik komt halen.

5 januari