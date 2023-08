Man (53) filmt naakt meisje (7) op strand, ook beticht van seksueel misbruik op vakantiepark

Arme speeltuin draait zelf op voor kosten van clubhuis, muzikanten schieten te hulp

Alsof het nog niet vervelend genoeg was dat het dak van het clubhuis plotseling flink lekte. De Dordtse wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders ontdekte dat zij zelf voor de reparatiekosten zou opdraaien én moet investeren in energiebesparing. Geluk bij een ongeluk: via Goodwill Concerts schieten Dordtse muziekgroepen te hulp met een benefietconcert op 19 augustus.