Man (40) gewond aan hand na steekpartij in het Oude Noorden

met video Zwaargewon­de na steekpar­tij op Hugo de Grootlaan in Dordrecht, politie houdt verdachte aan

Op de Hugo de Grootlaan in Dordrecht is een man in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt na een steekpartij. Hij is onder begeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een uur later een verdachte aan.