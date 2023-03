Man (33) neergestoken bij zijn auto in Rotterdam-Centrum

De Rotterdammer zag een man bij zijn auto staan die zich verdacht gedroeg. Toen de dertiger naar zijn auto liep, is hij neergestoken. Het slachtoffer ging na de steekpartij zelf met een bekende naar het ziekenhuis. Hij is daar behandeld aan zijn verwondingen.

De verdachte vluchtte in de richting van de Kogelvangerstraat en het Adrianaplein, zo was te zien op camerabeelden. Hij rende toen vermoedelijk op een schoen, want agenten troffen een andere schoen aan bij de auto van het slachtoffer. De politie heeft de schoen en een mes veiliggesteld. Het is nog niet duidelijk of er met dit mes gestoken is.