Man (25) die inreed op politie in buik geschoten, ook agent raakte gewond

Sommige vrouwen merken na hun pensioen dat ze amper vrienden hebben, (ook) voor hen is er deze club

Vrouwen van Nu is de moderne variant van de ‘Bond van Plattelandsvrouwen’ en is ook in zijn 75ste levensjaar nog maatschappelijk relevant. Zo vullen vrouwen die gestopt zijn met werken er bijvoorbeeld een zwart gat van sociale contacten met een nieuwe kennissen- en vriendenkring op.