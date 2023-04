Man (20) zwaargewond na steekpartij in Rotterdam-Crooswijk

indebuurt.nl 8 x hier kun je borrelen na de marathon in Rotterdam

Aanstaande zondag is het weer een drukte van jewelste in de stad, want dan is de NN Marathon Rotterdam 2023. Of je nu gaat supporten of zelf gaat rennen, na de marathon heb jij een lekker drankje verdiend. Maar waar in Rotterdam kun je goed borrelen en feesten na de marathon? Wij zetten een aantal spots op een rij.