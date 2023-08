Man (18) opgepakt vanwege betrokkenheid bij schietpartij in Heinenoord

LEZERSBRIEVEN Altijd gedoe rondom de pontjes in het Rijnmondge­bied

Wat is het toch met die ponten. Of hij vaart niet zoals in Rozenburg, of mensen krijgen genoeg van het lange wachten bij de pont over het Spui. Waar het vanwege de afsluiting van de Heinenoordtunnel erg druk is. En het voornemen van het Erasmus MC om ongezond voedsel in de ban te doen. Soms, heel soms hebben mensen behoefte aan wat ongezonds, zeker als dat troost brengt.