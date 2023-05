Maastunnel in beide richtingen afgesloten vanwege technische storing

Helft van telefoon­tjes naar 112 blijkt achteraf onnodig: hiervoor moet je ambulance wél bellen

Bijna de helft van het aantal 112-meldingen blijkt achteraf onterecht. Ambulances rukken vaak onnodig met spoed uit. Ernstiger is dat mensen die wel in levensgevaar verkeren daardoor het risico lopen dat een ziekenwagen later komt of zelfs niet beschikbaar is. ,,Het publiek moet beter weten wanneer je 112 belt.”