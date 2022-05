Maasdamse strijdt al jaren voor woning aan de Binnenmaas: ‘Mijn nieuwe huis komt er sowieso’

De Maasdamse José Pepels bezwoer maandag bij de Raad van State dat zij hoe dan ook van plan is om een woning op de oever van de Binnenmaaskom in Maasdam te bouwen. Alleen of het de woning wordt waarvoor zij al in 2017 een bouwplan bij de toenmalige gemeente Binnenmaas aanvroeg, dat weet ze nog niet, bleek tijdens een rechtszaak bij ’s lands hoogste bestuursrechter.

,,Ik ben de laatste die mensen het recht op inspraak, of toegang tot de rechter wil ontzeggen. Maar dat ik nu al vijf jaar bezig ben om een gewone woning in de bebouwde kom te bouwen waar niemand last van heeft en die prima in de omgeving past, vind ik ongelooflijk. En degene die tegen mijn woning is, woont op ruim vijftig meter afstand, op de derde verdieping en heeft 360 graden uitzicht”, aldus Pepels tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Bezwaarmaakster E. van der Mark liet zonder opgaaf van redenen verstek gaan. Staatsraad Eric Daalder had nog wel een paar vragen voor Pepels en de gemeentewoordvoerster van Hoeksche Waard. Zo wilde de staatsraad weten of de gemeente beleid voert waarbij woningbouw op de oevers van de Binnenmaas is verboden. Volgens de gemeentelijke zegsvrouw geldt dat alleen voor oevers buiten de dorpskernen en niet voor plekken, zoals deze aan het Maaslaantje, die middenin het dorp liggen.

Vijf jaar oud

Aan Pepels vroeg Daalder waarom zij nog niet met de bouw van de woning begonnen is. Immers, de vergunning is niet geschorst. Volgens Pepels weet ze nog niet zeker, of zij het oorspronkelijke vijf jaar oude woningbouwplan wel kan bouwen. Want door persoonlijke omstandigheden, uit de pan rijzende bouwkosten en aangescherpte bouw- en waterstaatregels moet zij het plan mogelijk aanpassen. Maar ik ga daar sowieso een huis bouwen, ik ga het niet verkopen.”

Staatsraad Daalder beloofde snel uitspraak te doen, binnen twee weken al.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.