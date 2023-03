Lydia is een leven lang Kasteelvrouwe: ‘Ik ben echt zo’n heel vervelende Spartaan’

Scholieren ontmoeten schrijvers op Dag van de Literatuur, staatsse­cre­ta­ris benadrukt belang van lezen

De Dag van de Literatuur, het literatuurevenement voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, is geopend in Rotterdam. Dat gebeurde door Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media. In een gesprek met presentator en columnist Özcan Akyol in de volgepakte zaal van concert- en congresgebouw de Doelen benadrukte ze het belang van lezen.