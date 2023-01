Luca is de eerste Hoeksche Waardse baby van 2023: ‘Krap een half uurtje in het nieuwe jaar geboren’

De eerste Hoeksche Waardse baby van 2023 werd krap een half uurtje in het nieuwe jaar geboren. Zijn naam: Luca van der Hoek. Burgemeester Aptroot feliciteerde zijn ouders, broer en zus uit Puttershoek donderdag nog eens hartelijk met zijn geboorte.

Aptroot bezocht hiervoor Bistrot Le Gris in Strijen, de Franse lunchroom van Luca’s vader. Voor deze speciale gelegenheid had de burgemeester een verrassingspakket meegenomen. Ook voor zijn grotere broer Joël (9 jaar) en zusje Evi (6 jaar) was er een cadeautje.

Jaarwisseling

Het gezin had twee bijzondere en feestelijke gebeurtenissen binnen een jaar. Vorig jaar februari zijn Marlies en Maurice getrouwd. En net na de jaarwisseling werd Luca op 1 januari rond half één ‘s nachts in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam geboren.

De start van lunchroom Bistro le Gris in Strijen was dé reden voor Maurice en Marlies om als gezin te verhuizen naar de Hoeksche Waard. ,,En daar hebben we geen moment spijt van gehad”, vertelt Maurice enthousiast.

,,Dicht bij de Randstad en toch heel relaxed, rustig en ruimtelijk wonen. Met alle voorzieningen voor een gezin met jonge kinderen in de directe omgeving. Het is hier heel fijn wonen”, vult Marlies net zo enthousiast aan.

