Louis Hollaar is kampioen omgaan met tegenslag: hoe schaatser altijd weer knop weet om te zetten

Toponderne­mer in Moerdijk én oer-Feyenoor­der: ‘Niet lullen maar poetsen, daar hou ik van’

MOERDIJK - Hij is de baas van een van de grootste bedrijven in de Moerdijkse haven én Feyenoorder in hart en nieren. De Rotterdamse club en Luc Smits - directeur van CCT Moerdijk - hebben opvallend veel gelijkenissen. ,,Hand in hand, kameraden: dat heb ik met klanten ook. Samen sta je sterker.”