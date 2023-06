Lotte (2001-2023) lachte altijd: ze bleef zelfs positief toen ze auto-immuunziekte en kanker kreeg

Er is geen filmpje of foto waarop ze niet lacht: Lotte van Holstein (21) was altijd vrolijk. Zelfs toen ze een auto-immuunziekte en kanker kreeg bleef ze positief en aan anderen denken. Zo gaf ze, in de periode voor haar dood, een opdracht aan haar vader: ,,Wel het kampioenschap van Feyenoord vieren he, pa?’’