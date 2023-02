Lof en kritiek voor de bankjes van Rotterdam CS en snelle bus naar Zuid

Bankjes Rotterdam CS (1)

Burgemeester Aboutaleb heeft in de centrale hal van Rotterdam CS de bankjes laten verwijderen door de groeiende overlast van zwervers. De complimenten hiervoor. Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Opmerkingen van diverse politici en raadsleden dat het onmenselijk is, en dat het lijkt of de gebruikers van die bankjes ongewenst zijn in de centrale hal, dat klopt. Het is voor reizigers niet leuk om tegenover iemand te zitten die bezopen, alles over zijn kleding kotst en dan in slaap valt. Of iemand die alles over zo'n bankje laat lopen, opstaat en zonder om te kijken wegloopt. Dus, dank je wel burgermeester.

Aad Deurloo

Rotterdam

Bankjes Rotterdam CS (1)

Waarom? Ik rust daar altijd even uit! Wordt er niet aan de mensen gedacht die de bankjes even nodig hebben om bij te komen? Zoveel reizenden die daar even willen uitrusten en rond kijken wat er allemaal te doen of te koop is binnen CS! Er is toch beveiliging en/of boa’s die daar surveilleren? Als er moeilijkheden zijn, kunnen zij toch depolitie bellen en ervoor zorgen dat een ieder die daar slaapt, pist of poept wordt verwijderd. Ben hier echt niet blij mee als ras-echte Rotterdammer. Fan van de burgemeester, maar nu ff niet.

Monique van Hengel

Rotterdam

HOV-lijn

Wethouder Karremans stelde woensdag 15 februari tijdens de commissievergadering MHEK (waar 40 bewoners en 2 wijkraden aanwezig waren) dat er veel tijd was gestoken in bewonersparticipatie vanwege de komst van de HOV-lijn. Dit is echter absoluut niet waar. Wij, bewoners van de Henegouwerlaan, kregen in november 2022 een kant-en-klaar plan voorgeschoteld. Wij zijn voor de komst van de HOV-lijn, maar zien grote bezwaren als de bus over onze ventwegen gaat rijden. Op ons verzoek kwam er een overleg en werd er een quickscan gemaakt van een van onze alternatieven. Andere varianten zijn niet eens onderzocht. De brandbrieven van de wijkraden Oude Westen/Dijkzigt en Delfshaven - breed gedragen door bewoners - werden aan de kant gezet. Dit is totaal niet ‘bewoners aan zet’ wat de gemeente Rotterdam zo graag uitdraagt, de wijkraden worden niet serieus genomen en wethouder Karremans liegt.

Corrie Kreuk

Rotterdam

Woningen Vreewijk

Een woningbouwcorporatie die klaarblijkelijk genoegen neemt met een afwerking na oplevering die aantoonbaar onvoldoende is, geeft een duidelijk bewijs van onkunde af. En opereert derhalve niet in het belang van zijn huurders. In het artikel lees ik meerdere drogredeneringen zoals ‘100 jaar oude woningen’ en ‘vervelend voor de bewoners’ en ‘per adres zoeken we naar een oplossing’. Dat duurt bij erg veel bewoners al zeer lang, sommigen zijn al meer dan een jaar uithuizig. Het kenmerkt zich door een stugge houding van Havensteder en een gang naar de rechter. Gezien de klaarblijkelijke desinteresse over de uitvoering en controle op de opgeleverde kwaliteit van de renovatiewerkzaamheden stel ik voor een nieuwe naamswijziging voor Havensteder, nl. Uitbesteder!

Jeroen Visch

Rotterdam

Volledig scherm Wilde paarden langs een wandelpad in Oud-Beijerland bij de staart. Lezeres Francine Schot maakt zich zorgen over het slib dat ooit gebruikt werd om hier de grond op te hogen. © Frank de Roo Wat gebeurde er met havenslib onder De Staart Hoeksche Waard? Een verhaal in AD Hoeksche Waard, waar steeds meer mensen gevaarlijk dicht bij de Schotse hooglanders en koninkpaarden komen in De Staart, een 28 hectare groot natuurgebied bij Oud-Beijerland, deed bij lezer Francine Schot een belletje uit het verre verleden weerklinken. Over gevaarlijk Rotterdams havenslib. Er ontbreekt een stuk historie over het ontstaan van dit ‘natuurgebied’. In 1975 was ik bewoner van de wijk De Oosterse Gorzen. Rond 1980 werd begonnen met het opspuiten van dit braakliggend stuk terrein, grenzend aan de woonwijk. Duidelijk werd later dat het om vervuild havenslib uit Rotterdam ging. Bewoners waren bezorgd over de kwaliteit van het bodemwater en gezondheidsrisico’s. Na inspanningen van de actiegroep Hoeksche Waard Alarm werd duidelijk dat het havenslib zeer vervuild was met onder andere cadmium en zware metalen. Hetzelfde havenslib werd ooit gebruikt voor de Broekpolder in Vlaardingen. Volkstuinen moesten daar weg omdat gewassen niet meer eetbaar waren. Oud-Beijerland is dus opgezadeld met giftig havenslib uit de Rotterdamse haven. Het gebied zou worden afgedekt met een ‘schone laag’. Daarna werd het stil. Nu, ruim 40 jaar later, woon ik nog steeds in de Hoeksche Waard. Maar vrijwel niemand weet nog iets over deze kwalijke praktijken. Koeien en paarden grazen daar op een zwaar verontreinigd terrein, waar geen landbouw meer mogelijk is. Ik vraag me af of het grondwater hier inmiddels niet is vervuild met zware metalen. Is er ooit een vinger aan de pols gehouden over de invloed van dit havenslib op de gezondheid van de bewoners?

Francine Schot

Mijnsheerenland

