LIVE | Rotterdam maakt zich klaar voor de huldiging, plein voor stadhuis is vol

Karavaan met 5000 kilo gratis aardappe­len door Rotterdam om aandacht te vragen voor lokale producten

Koop je groenten gewoon lokaal bij de boer zelf, in plaats van in de supermarkt. Dat is de boodschap van Rechtstreex, een boodschappenservice die producten levert van lokale boeren. Om aandacht te vragen voor de lokale boer trekt er op 20 mei een karavaan met maar liefst 5000 kilo aardappelen door de stad. Iedereen die interesse heeft krijgt een gratis zakje aardappelen, vertelt Nine Perdeck.