LIVE | Rotterdam maakt zich klaar voor de huldiging, de Coolsingel stroomt vol

In het jaar waarin hij sterft, wordt de club van René (69) kampioen: ‘Feyenoord is pleister op mijn wond’

,,Wat een goal! Kolere!” Bij het derde doelpunt van Feyenoord in de kampioenswedstrijd is de ziekte, die het lichaam van René Claessens sloopt, even ver weg. Vanuit een ziekenhuisbed in zijn woonkamer ziet hij juichend toe hoe zijn cluppie kampioen wordt.