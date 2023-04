LIVE KNVB Beker | Basisplek voor teruggekeerde Álvarez en Brobbey bij Ajax, Drommel op doel bij PSV

indebuurt.nl Toen in Dordt: man smijt 35 dakpannen naar politie en moet de cel in

Wat gebeurde er eigenlijk jaren geleden in Dordrecht? Daar komen we achter door de archieven van Dordtse kranten in te duiken. We vonden een verhaal over een dakpannensmijter in De Telegraaf van 28 mei 1960.