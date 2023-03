LIVE eredivisie | Vitesse op bezoek bij nummer zes Sparta

Christen­Unie-lei­der Mirjam Bikker gaat zaterdag aan tafel met boeren in Dordrecht

In het laatste weekend voor de verkiezingen brengt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker een bezoek aan Dordrecht. Zaterdagochtend gaat zij in restaurant Dordts Genoegen in gesprek met boeren, de klimaatburgemeester en natuurorganisaties.