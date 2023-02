LIVE eredivisie | Tadic knalt vanaf de stip zijn tweede binnen, Ajax hard op weg naar tweede plek

In 16de eeuws graf in Oud-Beijerland is skelet ‘van één van oudste bewoners’ gevonden: ‘Histori­sche sensatie’

Oog in oog staan met een van de oudste bewoners van Oud-Beijerland? Nu de botten die anderhalf jaar geleden in het dorp werden gevonden in een 16de eeuws graf hun geheimen prijsgeven, blijkt dat niet ondenkbaar. ,,Ze noemen dit ook wel een historische sensatie en dat is het ook.”