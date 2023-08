LIVE eredivisie | Sparta jaagt in Zwolle op tweede treffer

Niet kaarten of biljarten, maar wiet kweken: twee ‘drugsopa’s’ van 72 en 73 jaar opgepakt

Niet kaarten of biljarten, maar wiet kweken. Twee verdachten − mannen van 73 en 72 jaar − zijn door de politie gearresteerd in verband met het runnen van hennepkwekerijen in Zuid-Beijerland. Dit past in een trend die al jaren gaande is: ouderen worden steeds crimineler.