LIVE eredivisie | Sparta begonnen aan taai duel met Fortuna Sittard

Rotterdam Centraal favoriet bij treinreizi­gers, andere stations bungelen onderaan

Rotterdam Centraal is favoriet bij treinreizigers. Het staat als enige grote station in de top 10 van ‘best gewaardeerde stations’ van Nederland en is de nummer 1 in Zuid-Holland. De score van een 8 staat in schril contrast tot andere stations in de Rotterdamse regio, die onderaan de ranglijst bungelen. Maar er zijn plannen voor opknapbeurten.

18:09