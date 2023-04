LIVE eredivisie | Silva kopt met dank aan buitenkantje Simons derde PSV-goal binnen

PSV bereikte dinsdag ten koste van de amateurs van Spakenburg de finale van de TOTO KNVB Beker, waardoor de Eindhovenaren in de race blijven om een prijs dit seizoen. De landstitel is ver weg, want in de eredivisie bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord acht punten. Vanavond komt Excelsior op bezoek in het Philips Stadion en de tussenstand is op dit moment 1-0. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.