LIVE eredivisie | Quinten Timber in basis bij kampioen Feyenoord op bezoek bij Emmen

column Zou je niet beter onze wijken weer opbouwen in plaats van het leger tegen ons in te zetten?

Hoe ziet de marechaussee er ook alweer uit? Hun uniform is toch met van die witte touwen eraan en genoeg plek op de borst voor alle bling-bling. Speldjes, lintjes, medailles. En hun broek heeft altijd zo’n scherpe vouw dat je maar hoopt dat de inzittende niet zijn knieën over elkaar slaat, want dan kan hij zich nog lelijk bezeren.