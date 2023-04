LIVE eredivisie | Koploper Feyenoord treft Sparta in Rotterdamse derby

MET VIDEO Drie arresta­ties om vuurwapen in woning Rotterdam-Char­lois

In een woning aan de Schuddebeursstraat in Rotterdam-Charlois zijn vrijdagavond drie mensen aangehouden vanwege een gevonden vuurwapen. De politie kwam na een melding van een schietpartij, maar kon ter plaatse niet vaststellen of er inderdaad geschoten was.