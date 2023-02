LIVE eredivisie | Joey Kooij legt wedstrijd tijdelijk stil, rood voor Sparta-captain Auassar na klap richting Klaiber

indebuurt.nl 7 x gratis festivals in Rotterdam in 2023

De lente moet nog beginnen, maar de kans is groot dat je al kaartjes hebt ingeslagen voor verschillende festivals. Want voor je het weet is jouw favoriete feestje uitverkocht. De entreeprijzen stijgen ieder jaar, maar gelukkig zijn er in Rotterdam ook nog genoeg toffe gratis evenementen. Pak je agenda er maar bij voor tien gratis festivals in Rotterdam in 2023.