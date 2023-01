LIVE eredivisie | Feyenoord verdedigt koppositie thuis tegen NEC

Stuk van kalkstenen beeld in centrum van Rotterdam afgebroken

De hoek van het kalkstenen beeld Liggende Figuur van Fritz Wotruba, dat aan het water van de Westersingel in het centrum van Rotterdam staat, is afgebroken. Het beeld is eigendom van de gemeentecollectie. ,,We gaan het repareren. Dat kost zeker 1.000 euro.’’

23 januari