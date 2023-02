LIVE eredivisie | Feyenoord maakt gehakt van Fortuna na kanonskogel Wieffer en blunderende defensie

Familie en vrienden nemen afscheid van Mogos (18), doodsoor­zaak nog altijd onduide­lijk

Het geluid ging door merg en been. Op het moment dat de kerkklokken van de Noorderlicht-kerk in Rotterdam-Blijdorp begonnen te luiden, barstten familie, vrienden en voetbalmakkers van Mogos Merke (18) in tranen uit. Het besef daalde in dat ze de zo geliefde Mijnsheerenlander voor altijd moeten missen.