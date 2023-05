LIVE eredivisie | Feyenoord lijkt FC Emmen genadeklap te geven

Staatsbos­be­heer start me­ga-operatie om zieke essen te verwijde­ren in het Zuid-Beijerland­se Bos

Zieke essen. Ze zijn er helaas volop in het Zuid-Beijerlandse Bos, waar Staatsbosbeheer in de loop van augustus start met de eerste werkzaamheden om de bomen te rooien. Een klus die in fases, verspreid over meerdere jaren, uitgevoerd zal worden om het gebied zo min mogelijk te verstoren.