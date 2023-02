LIVE eredivisie | Feyenoord en AZ duelleren in topper om koppositie

Inwoners Piershil krijgen nepbrief van de bank, politie spreekt van nieuwe oplichters­truc

Oplichters hebben de afgelopen weken een nepbrief naar bewoners in Piershil gestuurd. In de brief, die van een bank afkomstig lijkt, wordt opgeroepen om bankpassen op te sturen naar een bepaald adres, omdat de passen ‘ongeldig’ zouden zijn. De politie noemt het een nieuwe oplichterstruc.