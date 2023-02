LIVE eredivisie | Feyenoord aast op gelijkmaker, Van Aanholt debuteert na tweede PSV-blessure

Afsluiting Heinenoord­tun­nel leidt tot grote drukte, kilometers­lan­ge file op N217

De afsluiting van de Heinenoordtunnel in de richting van Rotterdam leidt tot grote drukte op wegen in de Hoeksche Waard. Vooral op de N217 tussen Mijnsheerenland en ‘s-Gravendeel is het druk. Op de weg stond even na het middaguur een file van 7 kilometer. De vertraging loopt daar op tot 45 minuten.

4 februari