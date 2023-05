LIVE eredivisie | FC Groningen ontvangt Sparta in lege Euroborg

Afsluiting Haring­vliet­brug een ramp voor de economie? Dít bedrijf vaart er juist wel bij

Zin in een klaagverhaal over het werk aan de Haringvlietbrug? Dan moet je niet bij werkplekverhuurder The Hub in Oud-Beijerland zijn. Daar stromen de boekingen binnen van mensen die een werkplekkie dichtbij huis willen tijdens de wekenlange afsluiting van de brug.