LIVE eredivisie | FC Emmen en Excelsior snakken naar weer eens een zege

Bewoners ‘kwetsbare’ Sluisjes­dijk verbaasd: Truckers­rit langs hun voordeur

Een aantal bewoners van de Sluisjesdijk is verbaasd over de route van de Truckersrit. De tocht, waarbij op Koningsdag 150 vrachtwagenchauffeurs een tochtje met ‘kwetsbare mensen’ maken over het eiland, gaat ook over hun smalle dijk die het afgelopen jaar vaker open dan dicht lag.