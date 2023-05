LIVE eredivisie | Excelsior zet voor rust aan tegen Heerenveen, nog geen goals in Friesland

Harm (91) was de eerste milieu­agent van Nederland: ‘Ook de burgemees­ter gaf ik een waarschu­wing’

Harm Alkema (91) was precies vijftig jaar geleden de eerste milieuagent van Nederland. Die functie blijkt bij toeval te zijn ontstaan, verklapt de Spijkenisser in een terugblik. ,,Ik was in mijn tijd ook een soort detective.”