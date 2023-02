LIVE eredivisie | Excelsior kan afstand nemen van degradatiezone bij zege op RKC

Voortvluch­ti­ge Polen opgepakt op vakantie­park in Ouddorp en in winkelcen­trum Rijswijk

Een 40-jarige Pool is donderdag opgepakt in Ouddorp, omdat hij nog een celstraf moet uitzitten van drie jaar wegens oplichting. Enkele uren later werd zijn 52-jarige partner in crime opgepakt in Rijswijk.

