LIVE eredivisie | AZ (in ieder geval voor 36 uur) koploper bij thuiszege op Excelsior

Çağrı helpt in rampgebied: 'Winkels worden geplunderd, mensen doen alles om te overleven’

De een kan gebouwen helpen slopen, de ander gaat gewonden verzorgen. Een vliegtuig vol Nederlanders met een handig beroep is vrijdagochtend naar de vreselijke noodsituatie in Turkije vertrokken. Merve onderbreekt zelfs haar studie ervoor: ,,Veel artsen willen helpen. Maar we hebben duidelijkheid nodig over wie waar ingezet kan worden.”

10:28