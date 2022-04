Lintjesregen in Hoeksche Waard

Volledig scherm Het Puttershoekse echtpaar Wouter en Gabrielle Jakma kreeg een lintje van burgemeester Charlie Aptroot © Victor van Breukelen

Tot hun grote verrassing kreeg het Puttershoekse echtpaar Wouter en Gabrielle Jakma beiden73) tegelijkertijd een lintje. ,,Het is totaal geheim gebleven voor ons allebei. We gingen samen werken op de school, Sabina van Egmond, waar onze dochter werkzaam is. Plotseling moesten we vertrekken, omdat er iets gezelligs ging gebeuren. Eenmaal bij De Poort in Oud-Beijerland, waar we de versieringen en de rode loper zagen, begon het ons te dagen dat we waren overvallen’’, vertelde het paar, dat elkaar sinds 1969 kent. ,,Als ik een onderscheiding zou krijgen, vond ik dat mijn man er ook één moest krijgen. Dat hebben de aanvragers perfect aangevoeld’’, lacht Gabrielle Jakma, die samen met haar man sinds 1982 vrijwilliger bij Parochie De Heilige Familie in Puttershoek is. Zij zijn medeorganisator van de parochiedagen, bezorger van het parochieblad en maken schoon. Van 1985 tot 1991 was Wouter Jakma voorzitter van Honk- en Softbalvereniging the Blue Hitters in Maasdam. Zijn echtgenote begeleidde jeugdteams en was kantinebeheerder. Van 2018 tot heden is het paar lid van de Werkgroep Schouteneinde.

Gerrit van den Hoogen (59, Zuid-Beijerland) is vanaf 1999 vrijwilliger bij voetbalclub Hercules ZBVH. Voor deze club zette hij zich onder andere in als jeugdtrainer, keeperstrainer van de herenselectie, trainer van een dameselftal en hoofd van de onderhoudscommissie. In 2019 is hij als ‘topvrijwilliger en clubicoon’ benoemd tot Zuid-Beijerlander van het jaar. Thuis wordt gezegd dat ‘hij overdag werkt, thuis slaapt en de overige vrije uren te vinden is op de voetbalvereniging’.

Grietje van Meijeren - Touwslager (76, Puttershoek) was van 2001 tot 2018 in Rotterdam vrijwilliger bij verpleeghuis De Steenplaat. Zij repareerde daar onder meer kleding . Bij De Zonnebloem hielp zij van 2008 tot 2016 mensen met een beperking bij activiteiten en dagtripjes. Sinds 2010 is Van Meijeren-Touwslager actief voor Zorgwaard in 't Huys te Hoecke in Puttershoek. Bij de Stichting Welzijn Binnenmaas (sinds 2013 Stichting Welzijn Hoeksche Waard) was zij van 2012 tot 2019 chauffeur voor minder mobiele mensen.

Maaike Naaktgeboren - van Everdingen (55, Piershil) zette van 2000 tot 2018 activiteiten op voor kinderen, volwassenen en ouderen voor de Stichting Welzijn Hoeksche Waard. Als bestuurslid van Oranjevereniging Piershil haalt zij sinds 2000 de jaarlijkse contributie op, organiseert ze de seniorenmiddag en beheert ze de Oranjekraam. Bij de Zonnebloem afdeling Korendijk is zij vanaf 2011 activiteitencoördinator en bezoekvrijwilliger. Naast haar werk bij Herbergier Piershil - kleinschalige woonvorm voor mensen met geheugenproblemen - staat zij ook altijd klaar om als vrijwilliger wat extra’s voor de bewoners te doen.

Jan Saarloos (65, Zuid-Beijerland) is al een halve eeuw vrijwilliger bij de Protestantse Kerk van Zuid-Beijerland en voorheen de Gereformeerde Kerk van Zuid-Beijerland. Hij gaf onder meer leiding aan tienerclubs, was voorzitter van de jeugdraad alsmede (jeugd)ouderling, diaken, kerkrentmeester en voorzitter van de Kerkenraad. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de nieuwbouw van het verenigingsgebouw. Sinds 2019 is hij koster. Van 1995 tot 2019 was Saarloos vrijwilliger bij de Christelijke Muziekvereniging Crescendo.

Maria Toet-Schuijtemaker (72, Oud-Beijerland) zorgt sinds 2002 voor haar broer met sociale beperkingen in het autistisch spectrum en die de ziekte van Alzheimer heeft. Sinds 2004 levert Toet-Schuijtemaker een belangrijke bijdrage aan de kantkunst. Ook is zij vrijwilliger bij de Stichting Zomerkind en helpt zij intensief bij de zorg voor een van haar negen kleinkinderen, Lisanne, die meervoudig gehandicapt is.

Leen Vermaas (71, Oud-Beijerland) speelt sinds 1992 een belangrijke rol in het kerkenwerk. Al 30 jaar is hij vrijwilliger bij de Protestantse gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland en diens voorgangers. Tot op de dag van vandaag biedt hij praktische hulp bij armoedebestrijding, neemt hij deel aan de organisatie van talloze diaconale activiteiten en doet hij ondersteunend werk voor de voedselbank. Sinds 2006 is hij tevens vrijwilliger bij en penningmeester van de Wereldwinkel Oud-Beijerland.

Cornelia Voordendag-Smits (80, Strijen) schenkt al meer dan 40 jaar de bewoners van verzorgingshuis Hoge Weide in Strijen persoonlijke aandacht. Sinds 1980 helpt zij bij activiteiten voor de bewoners en is ze organist bij de avondmaaldiensten. Al langere tijd zet zij zich in voor de Hervormde gemeente Strijen. Ondanks haar hoge leeftijd bezorgt zij voor Museum het Land van Strijen vanaf 1983 tot heden de post en verenigingsblad ‘de Heraut’. Dit scheelt portokosten.

Hugo van der Waal (80, Strijen) zet zich sinds 1980 in als vrijwilliger bij tennisclub LTC Maasdam. In de loop der jaren heeft hij diverse functies gehad. Verder helpt hij mee de biljartcompetitie te organiseren en steekt hij de handen uit de mouwen bij het klaverjassen en de bridgetoernooien. Ook is hij het vaste gezicht van de VUT-Masters, waarbij vutters uit Hoeksche Waard een potje tennis spelen.

Jannetje Wijsman-Tanis (79, Klaaswaal) begon in 1990 als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland, afdeling Hoeksche Waard. Later heeft zij dat op persoonlijke titel voortgezet. Tot 2018 hielp zij onder andere een Vietnamees paar, families uit voormalig Joegoslavië en een Somalisch gezin met de inrichting van hun huis, met de administratie en bij afspraken. Ze speelde een belangrijke rol bij hun inburgering. Sinds 2004 is zij vrijwilliger bij de Stichting MEE Plus mantelzorg en vrijwilligersondersteuning, afdeling Hoeksche Waard.

Vier mensen zijn nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Volledig scherm Renée Ruisch werd op Curaçao via een Zoom-sessie overvallen door burgemeester Charlie Aptroot © Privé

Gerritje Hordijk-Ruisch, (53, Nieuw-Beijerland), in de Hoeksche Waard bekend als Renée Ruisch, kreeg het nieuws over haar koninklijke onderscheiding op een bijzondere manier tot zich: zij werd op Curaçao om half zeven in de ochtend plaatselijke tijd via een Zoom-sessie verrast door burgemeester Charlie Aptroot. ,,Mijn man had gezegd dat ik een zakelijke afspraak zou hebben in de ochtend, via de laptop. Toen ik geïnstalleerd zat, kwam een vriendin op het eiland met een andere laptop binnen waar de meeting via Zoom inmiddels gestart was. Toen begon het kwartje langzaam te vallen. Ik heb altijd gezegd dat als ik een onderscheiding zou krijgen die pas na mijn zeventigste wilde, maar natuurlijk ben ik hier superblij mee en enorm verrast over. Ruisch is vanaf 1991 betrokken bij de Hockeyclub de Hoeksche Waard in Mijnsheerenland. Sinds de oprichting van de Stichting Kids Unlimited in 2008 is zij daar actief als adviseur en zet zij zich in voor de fondsenwerving. Van 2013 tot 2018 was zij bestuurslid van de Stichting Tegen Windturbines aan het Spui in Nieuw-Beijerland. Daarnaast was zij van 2015 tot 2018 presentator bij de stichting Omroep Hoeksche Waard. Via de Stichting Zorgstation HW, waarvan zij sinds 2017 voorzitter is, kunnen ouders en verzorgers de zorg inkopen die zij nodig hebben voor hun kind. Dit alles doet zij naast de zorg voor haar dochter met een ernstige meervoudige beperking. Tevens is zij organisator van het Bram Roza-festival.

Volledig scherm Renée Ruisch en haar familie verzamelden zich rond de laptop om het nieuws over de koninklijke onderscheiding te vernemen © Privé

Nancy Babel (60, Oud-Beijerland) is sinds 1997 tot heden vrijwilliger bij de Stichting Fos’ten, een landelijke organisatie van oudere Surinaamse vrouwen. Zij verzorgt trainingen voor vrijwilligers en ontwikkelde herinneringskoffers voor Creoolse en Hindoestaanse Surinamers, Turken, Marokkanen en Chinezen. De oude gebruiksvoorwerpen in de koffers roepen herinneringen bij mensen met beginnende dementie. Daarnaast draait zij sinds 2000 bij het Maatschappelijk Ondersteunings Bureau in Rotterdam af en toe mee bij de dagopvang.

Jan Willem Koedood (45, Heinenoord) hielp in 1988 als 11-jarige vrijwilliger al bij ponyclub De Hoefslag in Barendrecht. In 1994 ging deze over in paardensportvereniging Mazeppa. Vanaf 2011 is hij voorzitter van De Develruiters in Heerjansdam. Sinds 2015 is Koedood betrokken bij het ontwikkelen van het Internationaal Hippisch Kennis- en Innovatiecentrum Equestrum in Vlaardingen, dat een hippische opleiding op mbo-niveau realiseerde. Verder is hij sinds 2020 voorzitter van de raad van commissarissen van de Zorgboerderij Horses & Co, een zorg- en leerboerderij voor orthopedagogiek in Heerjansdam.

Cor Quist (70, Oud-Beijerland) steekt sinds 1996 zijn energie in stichting Vesting Hoek van Holland, die het Atlantikwallmuseum beheert en exploiteert. Van 1998 tot 2003 was hij conservator en bestuurslid en sinds 2003 voorzitter. Hij zette zich in voor het behoud van het militair erfgoed en in 2019 plaatste de gemeente Rotterdam alle bunkers in het Hoekse Voorduin op de gemeentelijke monumentenlijst. Hierdoor werd de sloop afgewend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.