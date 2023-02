Lichaam van man aangetroffen in sloot naast N489 bij Westmaas

De hulpdiensten kregen rond 09.15 uur een melding van een persoon te water. Ter plaatse bleek het om een stoffelijk overschot te gaan. Het is niet duidelijk hoelang de man al in het water lag of wat er is gebeurd. Dat moet volgens een woordvoerder van de politie uit onderzoek blijken. ,,Er wordt nog nader sporenonderzoek gedaan. Later zal blijken of het een noodlottig ongeval was of iets anders.’’