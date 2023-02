Lichaam van man (18) aangetroffen in sloot nadat hij naar een feestje zou gaan: ‘Zo erg en ondraaglijk’

updateIn het water langs de N489 bij Mijnsheerenland is maandagochtend het stoffelijk overschot van een 18-jarige man aangetroffen. Het lichaam werd gevonden in de sloot naast het fietspad. De politie doet verder onderzoek en houdt alle scenario’s open.

De man werd zondagavond rond 17.00 uur voor het laatst gezien. Volgens de politie zou hij naar een feestje in de omgeving van Mijnsheerenland gaan. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. ,,Er wordt nog nader sporenonderzoek gedaan. Later zal blijken of het een noodlottig ongeval was of iets anders.’’

Langs de N489, in de volksmond de Maasweg, trokken de zwarte schermen, de brandweervoertuigen en de politiewagens de aandacht van de automobilisten op weg naar Klaaswaal of de andere kant op, vaak richting A29. Het fietspad langs de Provincialeweg is ook een geliefde plek voor een wandelingetje voor menig hondenbezitter uit Mijnsheerenland, maar dat was lang afgesloten voor politieonderzoek.

Quote Ik ga er niet van uit dat de overledene er lang heeft gelegen

Zo nu en dan wierpen inwoners van Mijnsheerenland bij de rotonde naar de N489 een blik richting het leger aan agenten en hulpverleners dat bij de sloot langs het fietspad onderzoek deed. ,,Ik ga er niet van uit dat de overledene er lang heeft gelegen’’, zegt een dorpeling die noodgedwongen een andere route voor zijn dagelijkse wandelingetje moest kiezen. ,,Er lopen best veel honden langs die plek en met hun sterke reukvermogen kan zoiets nooit lang verborgen blijven. Maar goed, het is triest dat zoiets iemand moet overkomen, wat er ook is gebeurd.’'

‘Afschuwelijk nieuws’

Inmiddels heeft burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard een blijk van medeleven laten horen. ‘Afschuwelijk nieuws, een 18-jarige omgekomen. Ik leef mee met zijn familie, zo erg en ondraaglijk. Heeft u iets gezien of gemerkt, meld het de politie’. De politie heeft via de socialemediakanalen een oproep gedaan aan ooggetuigen om zich te melden en hoopt zo ook meer informatie te krijgen over het feestje waarnaar de tiener op weg was.

