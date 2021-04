Scooterbe­stuur­der rijdt met vijf keer de toegestane hoeveel­heid alcohol op de provincia­le weg

15 april Een bestuurder van een scooter heeft het vanmiddag wel erg bont gemaakt. De scooterrijder reed op de provinciale weg, terwijl dat niet is toegestaan. Op het politiebureau bleek dat de bestuurder meer dan vijf keer dan de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed had. Het rijbewijs is ingevorderd.