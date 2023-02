Lezers verbaasd over diefstal kerkklokken

Diefstal kerkklokken Puttershoek (1)

Iemand ziet een dief langs een ladder omhoogklimmen, de klokken losmaken, de klokken naar beneden vallen, de dief naar beneden klimmen, de klokken inladen en het busje vertrekken. Die iemand bevond zich niet ver van de plek des onheils, want hij kon klaarblijkelijk zien dat het kenteken er buitenlands uitzag. Deze gebeurtenis moet toch wel enige minuten in beslag hebben genomen. Is die iemand niet iets vergeten? Bijvoorbeeld 112 bellen. Niet te hopen dat deze iemand als enige persoon een ander iemand in het water ziet vallen.

Wim van der Gaag

Schiedam

Diefstal kerkklokken Puttershoek (2)

‘s Ochtends in de vroegte klimt iemand met een ladder in de klokkentoren. Om vervolgens de klokken te stelen. Dat gaat niet in 5 minuten dat gaat niet in 10 minuten. En je ziet het gebeuren maar je belt niet de politie. Onbegrijpelijk daar dit geen normale dagelijkse actie is dat de klokkentoren leeg gehaald wordt. Het intrigeert mij mateloos waarom niet de politie is gebeld.

Marianne Verbeek

Rotterdam

Havensteder

Ik las het verhaal van mevrouw Moerman (AD, 3/2) en haar problemen met woningcorporatie Havensteder. Er zijn zoveel problemen met alle woningen in Vreewijk. Ook de gerenoveerde woningen hebben megaveel klachten en Havensteder. Ik woon op Sparrendaal en verzorg mijn moeder, die mij inwoont. Zij is hartpatiënt en heeft COPD en ondanks klagen over vreselijke schimmel in de douche, heeft Havensteder geen oplossing. M’n moeder heeft nu weer een longontsteking gehad en ik vermoed dat t komt door de schimmel. We betalen hier 680 euro voor een huis.

Minousche Veerman

wijkraadslid Vreewijk

Standbeeld

Rotterdam is deze zomer een flink standbeeld rijker (AD 3/2). Een enorm bronzen beeld van een jonge zwarte vrouw. Rotterdam heeft al een groot bronzen beeld van een markante man “De Reus van Rotterdam” in wijkpark Het Oude Westen. Beide beelden, geen beroemdheid of held, maar wel opzienbarend.

Bas Dielemans

Schiedam



Veer Rozenburg

Vroeger was de veerdienst in handen van de provincie. Tegenwoordig wordt er een concessie uitgegeven. Het is er duidelijk niet beter op geworden. Na jaren van waarschuwingen door vertegenwoordigers uit Rozenburg ligt de veerdienst er nu uit. De onmacht van de gebruikers spat ervan af. Schaam je gemeentes, provincie en ministeries!! Het is weer een geldkwestie, maar de burger is de dupe.

Erwin van Eijsden

Rozenburg

